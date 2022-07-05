Защитник Егор Брютов продлил контракт с ЦСКА, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.

Брютов выступает в системе московского клуба с 2019 года. На его счету 90 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 57 матчей в ВХЛ за «Звезду». Также он провёл одну игру за главную команду ЦСКА в КХЛ.

В прошедшем сезоне Брютов сыграл 19 игр в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал два очка: отдал две результативные передачи. Также на его счету 34 игры в регулярке МХЛ, где он заработал 13 баллов за результативность: забросил три шайбы и отдал 10 передач. Ещё он сыграл в 18 встречах плей-офф МХЛ, где забил два гола и отдал две передачи.



Ранее Брютов выступал в системе тюменского «Рубина».



По итогам прошлого сезона «Красная Армия» дошла до финала Кубка Харламова. Основная команда армейцев стала обладателем Кубка Гагарина.