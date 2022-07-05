Боунесс — о работе в «Виннипеге» спустя 33 года: тогда я не был готов

Новый главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс сравнил свою работу в клубе с работой 33 года назад, когда впервые возглавил «Виннипег».



«Посмотрите, как молодо я выглядел тогда. Что я помню об этом, так это то, что когда мне позвонили и сказали, что привозят меня из «Монктона», чтобы заменить Дэна Мэлони, я не был заинтересован в этом, потому что знал, что не был готов. В глубине души я знал это. Мой первый год в «Монктоне», годом ранее… у нас было 12 новичков сразу после колледжа, и у нас был трудный год, а затем, в следующем году, когда они позвонили, мы были на первом месте.



Думаю, мы могли бы выиграть трофей в том году. Я был настолько уверен в команде! Поэтому был разочарован тем, что не смог закончить эту работу, но сделал то, о чём просила организация.



Чем тренер Рик Боунесс отличается от того, который был много лет назад? Когда я вспоминаю это… Мы выиграли два раунда и вышли в финал конференции, а я остался без работы. Я думаю, что мой подход к игрокам и моё общение беспокоили их. И это было большой частью того, из-за чего я потерял эту работу. Но я лучше сделаю всё по-своему и потеряю работу, чем буду действовать так, как меня попросят», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ.