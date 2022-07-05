Терещенко — об отклонении апелляции ФХР: отстранение молодёжной сборной России — проблема

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея отказать в апелляции ФХР на запрет на участие российских спортсменов в турнирах под эгидой ИИХФ.



«Есть возможность экспериментировать и развивать наш хоккей. Что тут ещё скажешь… Не думаю, что это отстранение на несколько лет. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, это скажется на уровне мастерства наших игроков. Хотелось бы, чтобы этого не произошло. Всё равно, будут приезжать иностранцы или не будут… Отстранение молодёжной и юношеских команд — это уже проблема», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в ИИХФ отстранение российских и белорусских спортсменов назвали не санкциями, а политикой безопасности.