Четырёхкратная олимпийская чемпионка стала помощником генменеджера «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте сообщил о том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка канадка Хейли Викенхайзер стала помощником генерального менеджера клуба.
Викенхайзер завершила игровую карьеру в 2017 году.
Вместе со сборной Канады она завоевала четыре золотые олимпийские медали: в 2002, 2006, 2010 и 2014 одах. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира.
Отметим, что Хейли завершила игровую карьеру, будучи рекордсменкой национальной команды по количеству голов, результативных передач и очков.
По итогам прошлого сезона «Торонто» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах. По итогам плей-офф «Тампа» дошла до финала.
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