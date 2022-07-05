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Четырёхкратная олимпийская чемпионка стала помощником генменеджера «Торонто»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка стала помощником генменеджера «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте сообщил о том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка канадка Хейли Викенхайзер стала помощником генерального менеджера клуба.

Викенхайзер завершила игровую карьеру в 2017 году.

Вместе со сборной Канады она завоевала четыре золотые олимпийские медали: в 2002, 2006, 2010 и 2014 одах. Кроме того, она является семикратной чемпионкой мира.

Отметим, что Хейли завершила игровую карьеру, будучи рекордсменкой национальной команды по количеству голов, результативных передач и очков.

По итогам прошлого сезона «Торонто» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в семи матчах. По итогам плей-офф «Тампа» дошла до финала.

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