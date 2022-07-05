Соркин: слежу за питанием даже намного пристальнее, чем во время сезона

Нападающий ЦСКА Максим Соркин рассказал о своей подготовке к началу предсезонки.



«Тренироваться я начал в начале июня. Сначала занимался на земле, а с середины месяца подключил лёд и потихонечку наращиваю нагрузку. Чтобы быть в тонусе в межсезонье, я стараюсь полностью не выключаться из работы, делать какие-то небольшие тренировки. Чтобы была какая-то физическая активность: пробежка, какие-то простые упражнения с собственным весом или с отягощением, плавание. И основное – это следить за питанием: получается, что я слежу за ним даже намного пристальнее, чем во время сезона.



Хватило ли времени для отдыха и перезагрузки? Времени хватило: отдохнул, набрался сил и готов к новому сезону. Каких-то особых занятий не было. Побыл с семьёй, ездил за город на дачу, был в Москве какое-то время.



Хобби? На самом деле в этом году ничего нового для себя не открыл. Надеюсь, что в будущем получится посмотреть новые места, может быть, найти какие-то новые и интересные увлечения.



Как провёл день с Кубком Гагарина? Кубок я возил за город к себе на дачу, показывал родным, близким и своим знакомым. И в тот же день свозили его в спортивную школу в городе Дубна», – цитирует Соркина официальный сайт армейцев.

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