17 россиян вошли в итоговый список драфта НХЛ по версии журналиста The Athletic

Журналист The Athletic Кори Пронман представил свой рейтинг лучших игроков для драфта НХЛ 2022 года.

1. Юрай Слафковски.

2. Шейн Райт.

3. Логан Кули.

4. Давид Иржичек.

5. Шимон Немец.

6. Каттер Готье.

7. Йоаким Кемелль.

8. Мэттью Савой.

9. Марко Каспер.

10. Данила Юров (Россия).



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13. Иван Мирошниченко (Россия).

21. Павел Минтюков (Россия).

41. Виктор Неучев (Россия).

46. Арсений Коромыслов (Россия).

51. Глеб Трикозов (Россия).

59. Александр Перевалов (Россия).

68. Кирилл Долженков (Россия).

77. Артём Дуда (Россия).

89. Семён Демидов (Россия).

97. Илья Квочко (Россия).

108. Даниил Орлов (Россия).

113. Семён Синяткин (Россия).

116. Владимир Грудинин (Россия).

123. Руслан Газизов (Россия).

129. Максим Барбашёв (Россия).

130. Сергей Иванов (Россия).

Напомним, драфт 2022 года состоится в ночь с 7 на 8 июля мск в Монреале.