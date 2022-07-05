«Дискриминация. Полные негодяи». Кожевников — об отклонении апелляции ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение Дисциплинарного совета ИИХФ отклонить апелляцию федераций хоккея России и Беларуси на запрет на участие спортсменов этих стран в турнирах под эгидой ИИХФ.
«Ожидаемое решение. Чёрт знает, что будет дальше. Надо потерпеть. ФХР и КХЛ надо что-то придумывать, креативить. Тут ничего не сделаешь. Дискриминация. Они полные негодяи вместе с Тардифом. Надо терпеть и делать всё, чтобы болельщикам было интересно.
Отстранение молодёжных сборных? Разве в Советском Союзе сборная везде ездила? Только финнов тренировали, иногда с канадцами играли. У нас мало хороших игроков, что ли? Мы уже это проходили. Надо больше думать о своём развитии», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 5 июля 2022
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