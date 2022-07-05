Данила Юров прилетел в Монреаль и проходит преддрафтовые интервью с клубами НХЛ
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров прилетел в Монреаль, где в ночь с 7 на 8 июля мск состоится драфт юниоров НХЛ. Юров, которому прогнозируют выбор в первом раунде, проходит преддрафтовые интервью с клубами НХЛ.
В минувшем сезоне Юров выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», а также играл в МХЛ за «Стальных Лисов». В составе «Магнитки» он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и 24 игры в плей-офф.
В «Стальных Лисах» на его счету 36 очков в 23 встречах: 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи. В плей-офф у него один гол в двух матчах.
По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала и уступил московскому ЦСКА.
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