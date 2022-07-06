«Питтсбург» и Крис Летанг близки к подписанию нового контракта

«Питтсбург Пингвинз» и защитник Крис Летанг близки к тому, чтобы подписать новый контракт, сообщает журналист Деян Ковачевич в социальной сети.
По информации Ковачевича, 35-летний игрок и команда на завершающей стадии переговоров по новому контракту. Новое соглашение между сторонами будет рассчитано на три года.
Ранее сообщалось, что российский нападающий Евгений Малкин и Летанг отвергли вариант с подписанием двухлетних соглашений, которые изначально предлагало руководство клуба.
Напомним, оба хоккеиста в скором времени станут неограниченно свободными агентами и смогут вести переговоры с любыми клубами. Малкин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, по прежнему соглашению с клубом зарабатывал $ 9,5 млн, а Летанг, всю карьеру (также с 2006 года) играющий в «Питтсбурге», – $ 7,25 млн.
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