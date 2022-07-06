Генменеджер «Монреаля» — о драфте: оцениваем способность игроков справляться с давлением

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз отметил, что клуб ещё не определился, кого выберет под первым номером на драфте НХЛ – 2022 и заявил, что при выборе будут учитываться не только игровые качества хоккеистов.

«Наверное, в Монреале сложнее всего быть первым номером драфта. В рамках нашего изучения игроков мы оцениваем не просто хоккеистов, мы оцениваем характер. Пытаемся оценить их способность постоянно справляться с большим давлением.

Игроки выступали в разных лигах на разных уровнях. Мы пытаемся посмотреть на них и сказать: «Сможет ли он сделать это на следующем уровне?» Значит, здесь есть и хоккейная составляющая. Есть позиционная составляющая. Все эти вещи мы оцениваем», – приводит слова Хьюза сайт НХЛ.

Драфт НХЛ пройдет в Монреале (Канада) 7 и 8 июля. Под общим первым номером будут выбирать «Канадиенс». Считается, что они могут задрафтовать одного из нападающих – Шейна Райта, Юрая Слафковски или Логана Кули.