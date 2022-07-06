Айзерман — о возможном драфте россиян: мы готовим наши списки в обычном режиме
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал слухи о том, что клубы НХЛ могут избегать выбора на драфте российских игроков.
«Мы готовим и формируем наши списки, как всегда, в обычном режиме. В конечном итоге мы хотим привлечь действительно хороших кандидатов и убедиться, что они хорошие ребята», – приводит слова Айзермана apnews.com.
Драфт НХЛ – 2022 пройдёт в Монреале (Канада) 7 и 8 июля. У «Детройта» есть десять драфт-пиков, в том числе один в первом раунде – «Ред Уингз» будет выбирать под восьмым номером.
Напомним, несколько дней назад «Детройт» назначил нового главного тренера. Им стал Дерек Лалонд, ранее работавший ассистентом Джона Купера в «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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