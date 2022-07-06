Козлов объяснил назначения в тренерском штабе «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о каждом из своих помощников – помогать ему в Уфе будут Николай Цулыгин, Константин Кольцов, тренер вратарей Олег Филимонов и тренер по физподготовке Адриан Вальво.

«Тренерский штаб «Салавата» сформирован. Продолжаем идти в связке с Николаем Цулыгиным. Мы – одногодки, впервые с ним встретились 35 лет назад в матче мальчишек школ Уфы и Тольятти, вместе играли в первой пятёрке молодёжной сборной России. Николай с его огромным опытом продолжит отвечать за защитников «Салавата».

Константин Кольцов только начинает работу в тренерском штабе клуба, но он хорошо известен нашим болельщикам, провёл в Уфе шесть сезонов. Мы часто встречались с Константином на тренерских семинарах, он постоянно учится, у него много идей.

Наш новый тренер вратарей – легенда дальневосточного хоккея Олег Филимонов. Все последние годы он воспитывал вратарей в «Амуре», один из лучших голкиперов Восточной конференции Аликин – его ученик. В этом сезоне у нас российская бригада вратарей, уверены, Олег Николаевич ей поможет.

Некоторые наши перестановки вынужденные, связанные с мировой ситуацией. Например, в плане ОФП мы были довольны работой финна Матиаса Сарвелы, но свой уфимский этап карьеры он решил завершить. Искали тренера такого же плана, который понимает приоритет ледовой работы, но при этом «на земле» даёт хороший объём индивидуальной нагрузки для каждого хоккеиста. Вальво качественно трудился в сборной Франции, в клубах Швейцарии и Беларуси. Нам показался интересным его стиль, плюс Сарвела дал ему специальную рекомендацию», – приводит слова Козлова Russia-Hockey.ru.

Виктор Козлов был назначен главным тренером уфимцев в межсезонье. Ранее он работал ассистентом финского специалиста Томи Лямся, который покинул клуб после завершения сезона.