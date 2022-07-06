«Оттава» выкупила контракт Уайта, выбранного в первом раунде драфта НХЛ — 2015

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» выставил на безусловный драфт отказов нападающего Колина Уайта с целью выкупа контракта. Форвард был выбран «Оттавой» в первом раунде драфта НХЛ – 2015 под общим 21-м номером.
В 2019 году «сенаторы» подписали с хоккеистом шестилетний контракт с годовой зарплатой в размере $ 4,75 млн. Сейчас «Оттава» воспользуется правилом выкупа контракта игрока в возрасте до 26 лет, согласно которому клуб обязан выплатить форварду 1/3 от оставшейся суммы контракта. Если бы Уайт был старше 26 лет, то в таком случае клуб должен был отдать 2/3 от суммы оставшейся зарплаты.
Таким образом, Уайт в ближайшие шесть лет будет получать от «Сенаторз» по $ 875 тыс. в год – именно такая сумма будет ежегодно включена в потолок зарплат канадского клуба, но при этом из-за структуры контракта в сезоне-2024/2025 «Оттава» получит возможность увеличить потолок на $ 625 тыс.
В сезоне-2021/2022 нападающий отыграл 24 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-11».
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