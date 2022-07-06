Третий снайпер «Бостона» отменил запрос на обмен после ухода Кэссиди из клуба

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск отозвал свою просьбу об обмене после того, как главный тренер Брюс Кэссиди ушёл из клуба, сообщает журналист TSN Райан Ришо в «Твиттере».

В марте Дебраск продлил контракт с «Брюинз» на два года с зарплатой $ 4 млн за сезон, это решение могло обеспечить более лёгкие переговоры с другими клубами об обмене хоккеиста. Однако после того, как Брюс Кэссиди покинул пост главного тренера команды, агент форварда проинформировал генерального менеджера клуба Дона Суини, что его клиент хочет продолжить играть за «Бостон».

В сезоне-2021/2022 Дебраск забросил 25 шайб и разделил третью строчка списка снайперов команды с Патрисом Бержероном. Всего на счету форварда 42 (25+17) очка в 77 матчах регулярного чемпионата и ещё 4 (2+2) результативных балла в семи встречах плей-офф.