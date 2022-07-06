Калниньш объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в России

Новый вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш заявил, что действительно продолжит карьеру в России.
«Это непопулярное решение, но я принял его потому, что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи, я думаю о жизни после карьеры. Я взрослый человек, и знаю, какая реакция может быть у людей и как это повернут СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для себя и своей семьи», – приводит слова Калниньша Sportacentrs.
6 июля «Амур» объявил о подписании контракта с латвийским вратарём Калниньшем, ранее выступавшим в КХЛ в составе рижского «Динамо» и «Йокерита».
Напомним, несколько дней назад московский «Спартак» заключил соглашение с форвардом сборной Латвии Миксом Индрашисом. Это вызвало скандал в Латвии, после чего хоккеист в своих соцсетях рассказал, что не подписывал контракт с клубом и не собирается приезжать в Россию.
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