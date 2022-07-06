Сергеев выплатил штраф в размере 1,5 млн рублей за захват барбершопа в Нижнекамске

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев признал вину и заявил о перемирии сторон в деле о захвате барбершопа в Нижнекамске в 2019 году, сообщает KazanFirst. Хоккеист выплатил штраф в размере 1,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил Сергееву, а также ещё двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ).
По версии УМВД, в сентябре 2019 года фигуранты дела «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили парикмахерский салон Room BarberShop. Он расположен в центральной части города на проспекте Химиков.
30-летний Сергеев с 2014 по 2020 год выступал в нижнекамском «Нефтехимике». Позднее защитник перешёл в московское «Динамо», а в текущее межсезонье заключил соглашение с ярославским «Локомотивом».
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