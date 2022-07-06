Источник: Федотов будет играть за «Авангард» с Беломорской военно-морской базы

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов во время службы в армии будет играть за команду Беломорской военно-морской базы «Авангард», сообщает телеграм-канал Mash. Также известно, что голкипер определён в спортивную роту Северного флота.
Напомним, Федотов был задержан 1 июля по подозрению в уклонении от воинской службы. В ночь на 3 июля вратарь был отправлен в Северодвинск (Архангельская область). Позднее появилась информация, что он находится на учебной базе Военно-морского флота России.
Федотов – серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине, на турнире он был основным вратарём российской сборной. В апреле вратарь стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. После завершения контракта с армейским клубом Иван подписал соглашение с «Филадельфией».
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