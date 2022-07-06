«Спартак» объявил тренерский штаб на сезон-2022/2023

Московский «Спартак» на официальном сайте клуба объявил о помощниках главного тренера Бориса Миронова. В его штаб вошли тренеры Егор Башкатов, Евгений Перов, Алексей Заварухин, Андрей Марков и тренер вратарей Сергей Климкович.
Егор Башкатов последние два сезона работал в «Сочи», Евгений Перов с 2019 по 2022 год входил в тренерский штаб «Ак Барса». Алексей Заварухин в минувшем сезоне помогал Анвару Гатиятулину в «Тракторе», а до этого выиграл бронзовые медали МХЛ с «Белыми Медведями».
Андрей Марков дебютирует в качестве тренера. В сезоне-2021/2022 специалист должен был работать в «Витязе». однако он был дисквалифицирован РУСАДА за нарушение п.2.4 общероссийских антидопинговых правил («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»).
Сергей Климкович ранее работал в системе «Авангарда» и тренировал вратарей команды ВХЛ «Омские Крылья».
Также в тренерском штабе «Спартака» продолжат работу видеотренеры клуба Александр Соловьёв и Иван Беляев.
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