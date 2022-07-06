Источник: Сергей Новиков претендовал на пост гендиректора московского «Динамо»

Финансовый директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Новиков был первоначальной кандидатурой на пост генерального директора московского «Динамо», сообщает телеграм-канал dynamo-history.

«Есть мнение, что первоначальной кандидатурой на должность генерального директора хоккейного клуба был первый заместитель гендира и финансовый директор ХК «Сочи» Сергей Новиков, который вытянул «Сочи» из финансового болота. Но стороны не смогли договориться в силу жёсткой позиции Новикова к подходам в управлении», – пишет автор канала.

31 мая было объявлено, что новым генеральным директором «Динамо» стал Николай Кошкин. С 2017 по 2021 год он возглавлял управление маркетинга в ФХР, после чего занимал должность заместителя генерального директора в ФК «Локомотив».