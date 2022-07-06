Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Монреаля» и «Нэшвилла» подписал контракт со жлобинским «Металлургом»

Экс-игрок «Монреаля» и «Нэшвилла» подписал контракт со жлобинским «Металлургом»
Комментарии

Белорусский нападающий Сергей Костицын подписал контракт со жлобинским «Металлургом», сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на сообщение пресс-службы клуба.

На протяжении шести сезонов форвард выступал в НХЛ за клубы «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Также он играл и в КХЛ за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо».

Последним клубом хоккеиста был СК «Сокол» из Киева. Кроме того, хоккеист успел поиграть в Беларуси, Словакии и Румынии.

За сборную Беларуси Костицын выступал на двух юниорских, четырёх молодёжных и семи взрослых чемпионатах мира.

За основную сборную форвард набрал 24 (6+18) очка в 41 матче. Кроме того, Костицын стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В четырёх встречах форвард набрал 5 (2+3) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022