Экс-игрок «Монреаля» и «Нэшвилла» подписал контракт со жлобинским «Металлургом»

Белорусский нападающий Сергей Костицын подписал контракт со жлобинским «Металлургом», сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на сообщение пресс-службы клуба.
На протяжении шести сезонов форвард выступал в НХЛ за клубы «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Также он играл и в КХЛ за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо».
Последним клубом хоккеиста был СК «Сокол» из Киева. Кроме того, хоккеист успел поиграть в Беларуси, Словакии и Румынии.
За сборную Беларуси Костицын выступал на двух юниорских, четырёх молодёжных и семи взрослых чемпионатах мира.
За основную сборную форвард набрал 24 (6+18) очка в 41 матче. Кроме того, Костицын стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В четырёх встречах форвард набрал 5 (2+3) очков.
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