Экс-игрок «Монреаля» и «Нэшвилла» подписал контракт со жлобинским «Металлургом»

Белорусский нападающий Сергей Костицын подписал контракт со жлобинским «Металлургом», сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на сообщение пресс-службы клуба.

На протяжении шести сезонов форвард выступал в НХЛ за клубы «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз». Также он играл и в КХЛ за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо».

Последним клубом хоккеиста был СК «Сокол» из Киева. Кроме того, хоккеист успел поиграть в Беларуси, Словакии и Румынии.

За сборную Беларуси Костицын выступал на двух юниорских, четырёх молодёжных и семи взрослых чемпионатах мира.

За основную сборную форвард набрал 24 (6+18) очка в 41 матче. Кроме того, Костицын стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В четырёх встречах форвард набрал 5 (2+3) очков.