Отец Капризова сообщил, что у Кирилла нет военного билета. Игрока подозревали в покупке
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Олег Капризов, отец нападающего форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, сообщил о том, что у его сына нет военного билета.
«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», — цитирует Капризова-старшего «Спорт-экспресс».
Ранее появилась информация, что Капризова и форварда ЦСКА Павла Карнаухова подозревают в покупке военного билета. Напомним, по одной из версий считается, что голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова забрали на службу по этой же причине.
Кирилл является студентом Кемеровского государственного университета. В июне прошлого года официальный сайт КемГУ написал о том, что студент университета Кирилл Капризов стал лучшим новичком Национальной хоккейной лиги.
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