Капризов будет служить в ВДВ, если его отправят в армию. У него была отсрочка до 30 июня

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов будет служить в ВДВ, если его отправят на военную службу, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на решение призывной комиссии.
Источник опубликовал учётную карту призывника – документ, который оформляют при обязательной постановке на воинский учёт.
По информации источника, отсрочка Кирилла от военной службы действовала до 30 июня 2022 года, пока Капризов учился в Кемеровском государственном университете.
«Источник в военкомате сообщил, что Капризов сейчас находится в США. Его отец — Олег Сергеевич — на постоянной связи с комиссариатом. В понедельник он должен приехать и снять сына с воинского учёта в Уфе по доверенности. После этого снова поставит, но уже в Новокузнецке, откуда Кирилл родом», – написал Mash.
Фото: телеграм-канал Mash
Фото: телеграм-канал Mash
- 6 июля 2022
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47
-
11:08
-
10:51
-
10:32
-
09:48
-
09:32
-
09:15
-
08:54
-
06:56
- 5 июля 2022
-
23:52
-
23:00
-
22:58
-
22:44
-
22:11
-
21:53