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Капризов будет служить в ВДВ, если его отправят в армию. У него была отсрочка до 30 июня

Капризов будет служить в ВДВ, если его отправят в армию. У него была отсрочка до 30 июня
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов будет служить в ВДВ, если его отправят на военную службу, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на решение призывной комиссии.

Источник опубликовал учётную карту призывника – документ, который оформляют при обязательной постановке на воинский учёт.

По информации источника, отсрочка Кирилла от военной службы действовала до 30 июня 2022 года, пока Капризов учился в Кемеровском государственном университете.

«Источник в военкомате сообщил, что Капризов сейчас находится в США. Его отец — Олег Сергеевич — на постоянной связи с комиссариатом. В понедельник он должен приехать и снять сына с воинского учёта в Уфе по доверенности. После этого снова поставит, но уже в Новокузнецке, откуда Кирилл родом», – написал Mash.

Фото: телеграм-канал Mash

Фото: телеграм-канал Mash

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