Адвокат Федотова ответил на вопрос, обращалась ли «Филадельфия» за информацией по вратарю

Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России и «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова рассказал, обращалась ли к кому-то «Филадельфия» после задержания вратаря.

«Что с клубом Федотова? Я не знаю, обращались ли «Филадельфия» к кому-то. Ко мне они не обращались. Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере Федотова. В составе сборной России Иван завоевал олимпийское серебро на Играх в Пекине, а в апреле он помог ЦСКА выиграть Кубок Гагарина. После завершения контракта с армейским клубом вратарь подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Ранее адвокат заявил, что у его клиента произошло обострение гастрита на фоне нервного стресса. Несмотря на это, вратарь был доставлен в учебную часть Северного флота в Северодвинске (Архангельская область).