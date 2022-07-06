Александр Ерёменко назначен руководителем системы вратарей в московском «Динамо»

Экс-вратарь московского «Динамо» Александр Ерёменко, завершивший карьеру после прошлого сезона в возрасте 42 лет, стал руководителем системы вратарей в «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.



По итогам прошлого сезона Ерёменко завоевал приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева — он стал лучшим играющим ветераном-наставником в сезоне-2021/2022.



42-летний вратарь провёл 15 матчей в регулярном чемпионате, ещё девять — в плей-офф. Всего Ерёменко одержал 13 побед при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,20. В регулярном чемпионате он одержал 251-ю победу, установив новый клубный рекорд. После четвёртого матча серии с ЦСКА, в которой динамовцы уступили со счётом 0-4, Александр признался, что, «скорее всего, закончил».