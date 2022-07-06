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«Ванкувер» уверен в возвращении Подколзина и Кузьменко из России в Северную Америку

«Ванкувер» уверен в возвращении Подколзина и Кузьменко из России в Северную Америку
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Журналист из Ванкувера Патрик Джонсон сообщает, что в «Ванкувер Кэнакс» уверены в возвращении форвардов Василия Подколзина и Андрея Кузьменко в Северную Америку из России.

«После новостей о Федотове и Капризове я спросил у «Кэнакс», есть ли у них какие-либо опасения на данный момент по поводу возможности Василия Подколзина и Андрея Кузьменко вернуться в Северную Америку из России. Пресс-секретарь сказал мне: «Насколько нам известно, всё хорошо», – написал Джонсон в «Твиттере».

Напомним, минувший сезон стал для Подколзина первым в НХЛ. Хоккеист провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.

Кузьменко подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.

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