«Ванкувер» уверен в возвращении Подколзина и Кузьменко из России в Северную Америку

Журналист из Ванкувера Патрик Джонсон сообщает, что в «Ванкувер Кэнакс» уверены в возвращении форвардов Василия Подколзина и Андрея Кузьменко в Северную Америку из России.



«После новостей о Федотове и Капризове я спросил у «Кэнакс», есть ли у них какие-либо опасения на данный момент по поводу возможности Василия Подколзина и Андрея Кузьменко вернуться в Северную Америку из России. Пресс-секретарь сказал мне: «Насколько нам известно, всё хорошо», – написал Джонсон в «Твиттере».



Напомним, минувший сезон стал для Подколзина первым в НХЛ. Хоккеист провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.



Кузьменко подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.