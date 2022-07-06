«Ванкувер» уверен в возвращении Подколзина и Кузьменко из России в Северную Америку
Поделиться
Журналист из Ванкувера Патрик Джонсон сообщает, что в «Ванкувер Кэнакс» уверены в возвращении форвардов Василия Подколзина и Андрея Кузьменко в Северную Америку из России.
«После новостей о Федотове и Капризове я спросил у «Кэнакс», есть ли у них какие-либо опасения на данный момент по поводу возможности Василия Подколзина и Андрея Кузьменко вернуться в Северную Америку из России. Пресс-секретарь сказал мне: «Насколько нам известно, всё хорошо», – написал Джонсон в «Твиттере».
Напомним, минувший сезон стал для Подколзина первым в НХЛ. Хоккеист провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.
Кузьменко подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47
-
11:08
-
10:51
-
10:32
-
09:48
-
09:32
-
09:15
-
08:54
-
06:56
- 5 июля 2022
-
23:52
-
23:00
Партнерский контент