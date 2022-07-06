«Какой-то тренд». В СКА отреагировали на информацию об уголовном деле против Воробьёва

Пресс-атташе петербургского СКА Антон Третьяков заявил, что клубу ничего не известно об уголовном деле в отношении нападающего Михаила Воробьёва. Ранее сообщалось, что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
«Ничего не известно. Это какой-то тренд пошёл. До сборов все игроки находятся в отпуске. Известно ли конкретное местоположение Михаила? Нет», – цитирует Третьякова «Спорт день за днём».
Ранее сообщалось, что на троих игроков, которые выступали в системе «Салавата Юлаева», завели уголовные дела. Это Анвар Сулейманов, который выступает за «Салават», а также Владислав Лукин («Адмирал») и Михаил Воробьёв (СКА).
В минувшем сезоне форвард выступал за СКА и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал 19 (6+13) очков. Также на его счету 8 (1+7) баллов в 16 встречах в плей-офф.
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