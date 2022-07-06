Генменеджер «Вашингтона»: нет сроков возвращения Бекстрёма. Он хочет сыграть в этом году

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал травму нападающего Никласа Бекстрёма.



«Нет никаких сроков возвращения Никласа Бекстрёма. Он хочет сыграть в этом году», – цитирует Маклеллана журналист Самми Силбер в «Твиттере».



Ранее «Вашингтон» сообщил, что Бекстрём в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. Сообщалось, что игрок может завершить карьеру.



В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Бекстрём принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и 25 результативных передач. В плей-офф НХЛ он провёл шесть матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Всего за карьеру в НХЛ на счету шведского нападающего 1058 матчей, в которых он забил 264 гола и сделал 747 результативных передач.