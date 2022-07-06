Скончался экс-защитник НХЛ и скаут «Сан-Хосе» Брайан Марчмент
Поделиться
В Монреале на 54-м году жизни скончался экс-защитник клубов НХЛ Брайан Марчмент, который после завершения работал скаутом в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает журналист Кевин Викс в «Твиттере».
В течение игровой карьеры Марчмент выступал за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Хартфорд Уэйлерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Тампа-Бэй Лайтинг», «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флэймз».
Спортсмен был выбран на драфте НХЛ в 1987 году под общим 16-м номером.
Марчмент завершил карьеру в 2006 году.
Всего на его счету 926 матчей в НХЛ и 182 набранных очка: он забросил 40 шайб и отметился 142 результативными передачами. В плей-офф у него 83 игры и семь очков: четыре гола и три передачи.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47
Партнерский контент