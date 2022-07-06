Скончался экс-защитник НХЛ и скаут «Сан-Хосе» Брайан Марчмент

В Монреале на 54-м году жизни скончался экс-защитник клубов НХЛ Брайан Марчмент, который после завершения работал скаутом в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает журналист Кевин Викс в «Твиттере».



В течение игровой карьеры Марчмент выступал за «Виннипег Джетс», «Чикаго Блэкхоукс», «Хартфорд Уэйлерз», «Эдмонтон Ойлерз», «Тампа-Бэй Лайтинг», «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Эвеланш», «Торонто Мэйпл Лифс», «Калгари Флэймз».



Спортсмен был выбран на драфте НХЛ в 1987 году под общим 16-м номером.



Марчмент завершил карьеру в 2006 году.

Всего на его счету 926 матчей в НХЛ и 182 набранных очка: он забросил 40 шайб и отметился 142 результативными передачами. В плей-офф у него 83 игры и семь очков: четыре гола и три передачи.