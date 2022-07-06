Хекстол: будет сюрпризом, если не договоримся с Летангом. По Малкину работа продолжается

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о работе над продлениями контрактов с защитником Крисом Летангом и российским нападающим Евгением Малкиным.
«Для меня станет сюрпризом, если мы не закроем это (продление контракта с Летангом. – Прим. «Чемпионата»). По Евгению Малкину работа продолжается», – цитирует Хекстолла известный инсайдер Эллиотт Фридман.
Напомним, оба хоккеиста в скором времени станут неограниченно свободными агентами и смогут вести переговоры с любыми клубами. Малкин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, по прежнему соглашению с клубом зарабатывал $ 9,5 млн, а Летанг, всю карьеру (также с 2006 года) играющий в «Питтсбурге», – $ 7,25 млн.
Сообщалось, что клуб и игроки не могут договориться о новых контрактах.
- 6 июля 2022
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12
-
11:47