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Хекстол: будет сюрпризом, если не договоримся с Летангом. По Малкину работа продолжается

Хекстол: будет сюрпризом, если не договоримся с Летангом. По Малкину работа продолжается
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о работе над продлениями контрактов с защитником Крисом Летангом и российским нападающим Евгением Малкиным.

«Для меня станет сюрпризом, если мы не закроем это (продление контракта с Летангом. – Прим. «Чемпионата»). По Евгению Малкину работа продолжается», – цитирует Хекстолла известный инсайдер Эллиотт Фридман.

Напомним, оба хоккеиста в скором времени станут неограниченно свободными агентами и смогут вести переговоры с любыми клубами. Малкин, выступающий за «Пингвинз» с 2006 года, по прежнему соглашению с клубом зарабатывал $ 9,5 млн, а Летанг, всю карьеру (также с 2006 года) играющий в «Питтсбурге», – $ 7,25 млн.

Сообщалось, что клуб и игроки не могут договориться о новых контрактах.

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