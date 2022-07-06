Валерий Каменский: не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию
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Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о ситуации вокруг российских хоккеистов, у которых появились проблемы с армией.
«Не стоит разделять на спортсменов и обычных людей при призыве в армию. Все должны быть в равных условиях. Да, раньше было много клубов, где можно было пройти военную службу: ЦСКА, СКА, «СКА-Хабаровск», «СКА-Свердловск» и другие. Были спортроты, хотя, наверное, и сейчас они есть, как я слышал. Если ты спортсмен, который годен для призыва в армию, ты должен служить на славу спорта. Но опять же, за всеми спортсменами должен быть контроль внутри клуба, федерации, чтобы знать его подноготную», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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