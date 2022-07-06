Александр Романов прилетит в Монреаль 7 июля

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о том, что российский защитник Александр Романов прилетит в Монреаль завтра, 7 июля. Об этом сообщает журналист Эрик Энджелс в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Монреаль» и Романов ещё не начали переговоры о продлении контракта. Через несколько дней у защитника истекает контракт новичка, по которому он зарабатывал $ 894 тыс.



В сезоне-2021/2022 Александр провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9».

Ранее в НХЛ выразили беспокойство из-за того, что российские игроки могут не вернуться в Северную Америку. У некоторых хоккеистов появились проблемы с армией. По этой причине голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправился на военную службу.