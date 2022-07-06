Александр Романов прилетит в Монреаль 7 июля

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз рассказал о том, что российский защитник Александр Романов прилетит в Монреаль завтра, 7 июля. Об этом сообщает журналист Эрик Энджелс в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Монреаль» и Романов ещё не начали переговоры о продлении контракта. Через несколько дней у защитника истекает контракт новичка, по которому он зарабатывал $ 894 тыс.
В сезоне-2021/2022 Александр провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «-9».
Ранее в НХЛ выразили беспокойство из-за того, что российские игроки могут не вернуться в Северную Америку. У некоторых хоккеистов появились проблемы с армией. По этой причине голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов был задержан в Петербурге и отправился на военную службу.
- 6 июля 2022
-
23:42
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:12