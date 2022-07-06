Евгений Набоков рассказал о последней встрече с погибшим скаутом «Сан-Хосе»

Тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» и руководитель направления развития вратарей системы клуба Евгений Набоков рассказал о последней встрече с погибшим скаутом «Шаркс» Брайаном Марчментом.



«Два дня назад мы встречались с ним, говорили о лагере развития на следующих выходных. Он всегда заканчивал свой разговор одним словом, говорил: «Я люблю тебя, брат. Увидимся позже». Знаете, теперь его нет», – цитирует Набокова журналист Кёртис Пашелка в «Твиттере».

Напомним, в Монреале на 54-м году жизни скончался экс-защитник клубов НХЛ Брайан Марчмент, который после завершения карьеры работал скаутом в «Сан-Хосе Шаркс».

Марчмент завершил карьеру в 2006 году. Всего на его счету 926 матчей в НХЛ и 182 набранных очка: он забросил 40 шайб и отметился 142 результативными передачами. В плей-офф у него 83 игры и семь очков: четыре гола и три передачи.