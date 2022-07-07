НХЛ объявила дату начала нового сезона регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига опубликовала расписание нового сезона регулярного чемпионата.

Новый сезон начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.

«Зимняя классика» НХЛ 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 2 января в Бостоне. Регулярный сезон завершится 13 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.

Напомним, победителем прошлого сезона Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш», который в финальной серии обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». В составе «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В плей-офф НХЛ россиянин провёл 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.