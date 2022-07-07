Евгений Малкин — о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом»: понимаю, что это бизнес

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ситуации вокруг его контракта с клубом.

«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я так люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней и скажет мне: «Ты должен двигаться дальше», я пойму… Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Завершу тут карьеру», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Ранее Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл сообщил, что сейчас ведётся работа по контракту с Малкиным.

Малкин, выступает за «Пингвинз» с 2006 года. По прежнему контракту с клубом россиянин зарабатывал $ 9,5 млн. 13 июля Малкин может стать неограниченно свободным агентом и вести переговоры с любыми клубами.