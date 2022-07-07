Евгений Малкин — о ситуации вокруг его контракта с «Питтсбургом»: понимаю, что это бизнес
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ситуации вокруг его контракта с клубом.
«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город. Я так люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней и скажет мне: «Ты должен двигаться дальше», я пойму… Надеюсь, я останусь здесь навсегда. Завершу тут карьеру», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Ранее Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл сообщил, что сейчас ведётся работа по контракту с Малкиным.
Малкин, выступает за «Пингвинз» с 2006 года. По прежнему контракту с клубом россиянин зарабатывал $ 9,5 млн. 13 июля Малкин может стать неограниченно свободным агентом и вести переговоры с любыми клубами.
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