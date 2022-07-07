Генеральный менеджер «Торонто» поддержал участие россиян в драфте
Поделиться
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поддержал участие российских хоккеистов в драфте.
«Что касается драфта, очевидно, что все российские игроки имеют право на участие, и было немного сложнее собрать ту же информацию о них, что и о других, из-за действующих ограничений в связи ситуацией там, в Украине», — сказал Дубас после встречи генеральных менеджеров НХЛ в Монреале.
Новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.
«Зимняя классика» НХЛ 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 2 января в Бостоне. Регулярный сезон завершится 13 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
06:07
-
06:01
-
04:13
-
03:25
-
01:16
- 6 июля 2022
-
23:42
-
23:35
-
23:29
-
23:23
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:25
-
22:08
-
21:15
-
20:49
-
20:32
-
19:57
-
19:39
-
19:20
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:51
-
17:49
-
17:27
-
17:24
-
17:06
-
16:37
-
16:17
-
15:55
-
15:06
-
14:49
-
14:41
-
13:55
Партнерский контент