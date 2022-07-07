Генеральный менеджер «Торонто» поддержал участие россиян в драфте

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поддержал участие российских хоккеистов в драфте.



«Что касается драфта, очевидно, что все российские игроки имеют право на участие, и было немного сложнее собрать ту же информацию о них, что и о других, из-за действующих ограничений в связи ситуацией там, в Украине», — сказал Дубас после встречи генеральных менеджеров НХЛ в Монреале.



Новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.



«Зимняя классика» НХЛ 2023 года между «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» состоится 2 января в Бостоне. Регулярный сезон завершится 13 апреля. В этот день будет сыграно 15 матчей.