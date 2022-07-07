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Генеральный менеджер «Торонто» поддержал участие россиян в драфте

Генеральный менеджер «Торонто» поддержал участие россиян в драфте
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Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поддержал участие российских хоккеистов в драфте.

«Что касается драфта, очевидно, что все российские игроки имеют право на участие, и было немного сложнее собрать ту же информацию о них, что и о других, из-за действующих ограничений в связи ситуацией там, в Украине», — сказал Дубас после встречи генеральных менеджеров НХЛ в Монреале.

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