Генменеджер «Далласа»: Гурьянов вернулся в Россию, русские лучше знают, как себя вести

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о местонахождении российского форварда команды Дениса Гурьянова и прокомментировал то, что некоторые клубы рекомендовали своим игрокам не возвращаться в Россию во время отпуска.

«Денис Гурьянов уже вернулся в Россию. Проспект Артём Грушников играл в Мемориальном кубке, он очень осторожен в том, что делает.

Русские знают, как себя вести в этой ситуации лучше, чем кто-либо другой. НХЛ знает только то, что является общедоступной информацией», – приводит слова Нилла журналист Саад Юсуф.

Права в КХЛ на Гурьянова принадлежат ЦСКА. В течение сезона-2021/2022 появлялись слухи о его возможном возвращении в КХЛ, однако в июне нападающий подписал новое соглашение со «звёздами» на один сезон с кэпхитом $ 2,9 млн.

В прошедшем сезоне Денис набрал 31 (11+20) очков в 73 матчах регулярного чемпионата. В пяти встречах розыгрыша Кубка Стэнли он не отметился результативными действиями.