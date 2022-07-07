Экс-форвард ЦСКА и «Спартака» станет четвёртым россиянином во французском клубе
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Бывший нападающий клубов КХЛ Александр Никулин продолжит карьеру во Франции – он подписал контракт с «Англе», сообщает официальный сайт клуба.
Никулин станет четвёртым россиянином в команде – в прошлом сезоне там выступали форварды Антон Васильев и Алексей Полодян, а в межсезонье к ним присоединился нападающий Илья Зубов.
36-летний Никулин в течение карьеры выступал в ЦСКА, «Оттава Сенаторз», «Бингхэмтон Сенаторз» (АХЛ), «Финикс Койотс», «Сан-Антонио Рэмпейдж» (АХЛ), «Амуре», «Сибири», «Спартаке», «Нефтехимике», «Ладе» и «Витязе». С 2019 года хоккеист играл в Европе – за словацкий «ХК 32» и клуб второй финской лиги «Туто».
В сезоне-2021/2022 «Англе» занял 10-е место в чемпионате Франции. В турнире принимают участие 12 команд.
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