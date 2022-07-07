Скаут «Тампы»: я не согласен с некоторыми вещами, которые делает Россия

Скаут «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эл Мюррей поделился мнением о выступлении российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).



«Мы знаем много крутых игроков, которые родились в России. И не думаем, что это говорит о них что-либо плохое. Я не согласен с некоторыми вещами, которые делает эта страна. В «Тампе» сейчас играют три достойных человека, которые по национальности русские. У нас есть замечательные люди, которые работают на нас в России в качестве скаутов», — цитирует Мюррея The Athletic.

Ранее сообщалось, что голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, а также нападающий ЦСКА Павел Карнаухов и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не являются фигурантами уголовного дела о покупке военных билетов.