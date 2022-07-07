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Генменеджер «Далласа» рассказал об извинениях от Ничушкина

Генменеджер «Далласа» рассказал об извинениях от Ничушкина
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, и рассказал, какой диалог у него произошёл с генменеджером «лавин» Джо Сакиком.

«Когда Вэл Ничушкин впервые сыграл против «Старз» в качестве игрока «Колорадо», он поблагодарил, извинился и сказал: «Я был не тем, кем должен был быть с вами».

Потом позвонил Джо Сакик и спросил, есть ли что-нибудь, о чём он должен знать. Я ответил: «Джо, это тот, на кого ты можешь положиться». Нужно отдать должное не только «Эвеланш», но и Вэлу. Он понял, что ему нужно измениться, иногда игрокам это нужно», – приводит слова Нилла журналист Саад Юсуф в «Твиттере».

Ничушкин был задрафтован «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером. Впоследствии он провёл за «Старз» 223 матча, в которых набрал 74 (23+51) очка, после чего его контракт был выкуплен.

Сезон-2021/2022 был лучшим в карьере форварда – Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. В 62 встречах регулярного чемпионата на его счету 52 (25+27) результативных балла, а в розыгрыше плей-офф у него 15 (9+6) очков в 20 играх.

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