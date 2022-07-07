«Ак Барс» объявил о возвращении защитника Фазылзянова из аренды

Защитник Камиль Фазылзянов вернулся в состав «Ак Барса», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Сезон-2021/2022 он провёл в аренде в дальневосточном «Адмирале». Двусторонний контракт хоккеиста с казанским клубом будет действовать ещё год – до 30 апреля 2023 года.
В минувшем регулярном чемпионате Фазылзянов принял участие в 31 игре в составе «моряков». На его счету одна заброшенная шайба и один результативный пас при показателе полезности «-13» и среднем игровом времени 14 минут 49 секунд. Он стал четвёртым в команде по заблокированным броскам (83).
Фазылзянов в течение своей карьеры выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Адмирал». В общей сложности он провёл в лиге 116 матчей, забросил пять шайб и сделал восемь голевых передач. В сезоне-2019/2020 защитник привлекался в состав сборной России на один из этапов Евротура.
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