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ESPN — о драфте НХЛ: Минтюкова выберут 13-м, Юрова — 27-м, Мирошниченко — 31-м

ESPN — о драфте НХЛ: Минтюкова выберут 13-м, Юрова — 27-м, Мирошниченко — 31-м
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Журналист ESPN Грег Вышински сделал свой прогноз на то, как сложится первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги – 2022.

Первым из российских игроков задрафтуют защитника «Сагино Спирит» (OHL) Павла Минтюкова – по мнению автора, его выберет «Нью-Йорк Айлендерс» под 13-м номером. Как считает Вышински, под 27-м номером «Аризона Койотс» выберет Данилу Юрова, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 31-м задрафтует Ивана Мирошниченко.

ESPN прогнозирует такой порядок выбора в первой пятёрке:

  1. Шейн Райт – «Монреаль Канадиенс»
  2. Юрай Слафковски – «Нью-Джерси Дэвилз»
  3. Логан Кули – «Аризона Койотс»
  4. Шимон Немец – «Сиэтл Кракен»
  5. Каттер Готье – «Филадельфия Флайерз»

Напомним, первый раунд драфта НХЛ начнётся в ночь на 8 июля в 2:00 мск. Раунды со второго по седьмой пройдут вечером 8 июля.

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