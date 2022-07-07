ESPN — о драфте НХЛ: Минтюкова выберут 13-м, Юрова — 27-м, Мирошниченко — 31-м
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Журналист ESPN Грег Вышински сделал свой прогноз на то, как сложится первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги – 2022.
Первым из российских игроков задрафтуют защитника «Сагино Спирит» (OHL) Павла Минтюкова – по мнению автора, его выберет «Нью-Йорк Айлендерс» под 13-м номером. Как считает Вышински, под 27-м номером «Аризона Койотс» выберет Данилу Юрова, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 31-м задрафтует Ивана Мирошниченко.
ESPN прогнозирует такой порядок выбора в первой пятёрке:
- Шейн Райт – «Монреаль Канадиенс»
- Юрай Слафковски – «Нью-Джерси Дэвилз»
- Логан Кули – «Аризона Койотс»
- Шимон Немец – «Сиэтл Кракен»
- Каттер Готье – «Филадельфия Флайерз»
Напомним, первый раунд драфта НХЛ начнётся в ночь на 8 июля в 2:00 мск. Раунды со второго по седьмой пройдут вечером 8 июля.
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