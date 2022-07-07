Генменеджер «Вашингтона» рассказал о потолке зарплат в контексте травмы Бекстрёма

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с потолком зарплат и дальнейшими действиями клуба из-за травмы нападающего Никласа Бекстрёма.

«Потолок есть потолок. Мы должны планировать возвращение Никласа в какой-то момент, использовать это пространство. Что мы можем сделать, так это предоставить возможности нашим молодым ребятам. Макмайкл, мы надеемся, сделает следующий шаг, посмотрим, на каком этапе находится Лапьер. Протас на подходе, мы ожидаем, что он совершит хороший рывок.

Это не значит, что мы можем пойти и подписать игрока на $ 9 млн. Мы ожидаем и планируем, что в какой-то момент Никлас вернётся», – приводит слова Маклеллана NBC Sports.

Бекстрём в межсезонье перенёс операцию на бедре и уже точно известно, что он не восстановится к началу сезона. Его контракт с зарплатой $ 9,2 млн будет действовать ещё в течение трёх лет.