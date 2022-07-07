Генменеджер «Филадельфии» — о Федотове: будет лучше, если я ограничу публичные комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер заявил, что клуб делает всё для того, чтобы быть в курсе ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.

«Думаю, будет лучше, если я ограничу свои публичные комментарии. Очевидно, это деликатная ситуация, и мы делаем всё возможное для того, чтобы быть в курсе событий», – приводит слова Флетчера Sportsnet.

Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. Позднее он был отправлен в Северодвинск (Архангельская область) и будет служить на Северном флоте РФ.

Вратарь стал серебряным призёром ОИ-2022 в Пекине, а позднее выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После завершения срока действия контракта с армейцами он решил продолжить карьеру в Северной Америке и подписал однолетний контракт с «Филадельфией».