Генменеджер «Филадельфии» — о Федотове: будет лучше, если я ограничу публичные комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер заявил, что клуб делает всё для того, чтобы быть в курсе ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым.
«Думаю, будет лучше, если я ограничу свои публичные комментарии. Очевидно, это деликатная ситуация, и мы делаем всё возможное для того, чтобы быть в курсе событий», – приводит слова Флетчера Sportsnet.
Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. Позднее он был отправлен в Северодвинск (Архангельская область) и будет служить на Северном флоте РФ.
Вратарь стал серебряным призёром ОИ-2022 в Пекине, а позднее выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. После завершения срока действия контракта с армейцами он решил продолжить карьеру в Северной Америке и подписал однолетний контракт с «Филадельфией».
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