Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении российских игроков в Северную Америку

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о том, есть ли у него обеспокоенность из-за того, что российские игроки команды могут не вернуться в Северную Америку. В составе «Кэпиталз» выступают россияне Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

«Очевидно, существует небольшая неопределённость. Но, разговаривая с нашими ребятами, думаю, все чувствуют себя довольно комфортно, они вернутся и будут играть в следующем году. Я могу руководствоваться тем, что говорят наши игроки, и их уровнем комфорта. Может, и есть некоторая неопределённость, но думаю, что мы вполне уверены, что они вернутся и будут играть», – цитирует Маклеллана Sportsnet.

Напомним, руководители некоторых клубов НХЛ и сама лига обеспокоены ситуацией в мире и случаем с задержанием вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, в связи с чем рекомендовали своим игрокам не возвращаться в межсезонье в Россию.