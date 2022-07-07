Генменеджер «Вашингтона» высказался о возвращении российских игроков в Северную Америку

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о том, есть ли у него обеспокоенность из-за того, что российские игроки команды могут не вернуться в Северную Америку. В составе «Кэпиталз» выступают россияне Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.
«Очевидно, существует небольшая неопределённость. Но, разговаривая с нашими ребятами, думаю, все чувствуют себя довольно комфортно, они вернутся и будут играть в следующем году. Я могу руководствоваться тем, что говорят наши игроки, и их уровнем комфорта. Может, и есть некоторая неопределённость, но думаю, что мы вполне уверены, что они вернутся и будут играть», – цитирует Маклеллана Sportsnet.
Напомним, руководители некоторых клубов НХЛ и сама лига обеспокоены ситуацией в мире и случаем с задержанием вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, в связи с чем рекомендовали своим игрокам не возвращаться в межсезонье в Россию.
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