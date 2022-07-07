В «Торонто» не исключают возможности подписания новых контрактов с Михеевым и Любушкиным

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас ответил на вопрос о сохранении в составе двух россиян. В команде выступают защитник Илья Любушкин и нападающий Илья Михеев.
«Всё может измениться. Мы не хотим закрывать этот вопрос (продление контракта с Михеевым. – Прим. «Чемпионата») и будем смотреть, что произойдёт. Если нет, то это были отличные три года для нас и для игрока, который пришёл как свободный агент. Он приложил большие усилия, вернувшись после травмы, и провёл отличный сезон с нами. Это здорово для него. Мы будем продолжать поддерживать с ним связь на случай, если ситуация на рынке изменится.
Что касается Любушкина, то здесь вопрос в том, что мы можем себе позволить, исходя из его игрового времени и роли. Мы были бы рады, если бы он остался. Но это огромная возможность для него и его семьи подписать контракт в качестве неограниченно свободного агента. Мы были бы рады заполучить его», – цитирует Дубаса Sportsnet.
Напомним, ранее появлялась информация, что «Торонто» готов обменять Михеева, потому что не может пойти на его требования по зарплате из-за отсутствия свободных средств под потолком. Форвард забил 21 гол в 53 матчах регулярного чемпионата и может рассчитывать на серьёзное повышение в зарплате. Михеев в минувшем сезоне зарабатывал $ 1,645 млн, а Любушкин – $ 1,35 млн.
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