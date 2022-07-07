Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа

Источник: Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа
Комментарии

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что до этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. Вероятно, по истечении полугода Федотов будет распределён на корабль или подводную лодку, в общей сложности отслужив год.

Напомним, 25-летнего голкипера задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. В ночь на 3 июля вратарь был отправлен в Северодвинск (Архангельская область). Позднее появилась информация, что он находится на учебной базе Военно-морского флота России. Также сообщалось, что голкипер находился в госпитале Минобороны, у него произошло обострение гастрита на фоне стресса.

Капризова ждут в ВДВ, на трёх игроков завели уголовку… Да что такое с российским хоккеем? Капризова ждут в ВДВ, на трёх игроков завели уголовку… Да что такое с российским хоккеем?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022