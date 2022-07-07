Источник: Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа
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Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов примет присягу для прохождения военной службы 6 августа, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что до этого времени вратарь будет оставаться в учебной части. Вероятно, по истечении полугода Федотов будет распределён на корабль или подводную лодку, в общей сложности отслужив год.
Напомним, 25-летнего голкипера задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. В ночь на 3 июля вратарь был отправлен в Северодвинск (Архангельская область). Позднее появилась информация, что он находится на учебной базе Военно-морского флота России. Также сообщалось, что голкипер находился в госпитале Минобороны, у него произошло обострение гастрита на фоне стресса.
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