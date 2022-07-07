Мичков: конечно, я намерен идти на драфт НХЛ в следующем году

Нападающий системы санкт-петербургского СКА Матвей Мичков заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на драфт Национальной хоккейной лиги в 2023 году.
«Конечно, я намерен идти на драфт в следующем году. В этот раз буду следить. Хоккей — это всегда интересно для меня, тем более там сейчас мой год драфтуется, очень много знакомых ребят. Буду смотреть и поддерживать тех ребят, с которыми я играл в одной сборной, в одной команде», — приводит слова Мичкова ТАСС.
17-летний форвард провёл 13 матчей в Континентальной хоккейной лиге за СКА, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи при показателе полезности «+2». Также Мичков стал обладателем золотых медалей в составе сборной России на юношеских Олимпийских играх в 2020 году и победителем Кубка Глинки/Гретцки в 2021 году, а также завоевал серебро с национальной командой на юниорском чемпионате мира — 2021.
Напомним, драфт НХЛ — 2022 состоится в ночь с 7 на 8 июля мск в Монреале (Канада).
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