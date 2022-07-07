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Путин заявил, что КХЛ должна конкурировать с лигами Северной Америки и Европы

Путин заявил, что КХЛ должна конкурировать с лигами Северной Америки и Европы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением, что хоккейные лиги Северной Америки, Европы и России должны конкурировать между собой.

«Очень бы хотелось, чтобы была конкуренция между североамериканским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. Действительно, стало интереснее, чем до того, как была создана КХЛ», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Континентальная хоккейная лига была образована в феврале 2008 года. КХЛ была создана на основе Российской хоккейной Суперлиги и изначально включала 24 клуба. Из них 21 клуб из России, а также по одному клубу из Беларуси, Казахстана и Латвии. Первый чемпионат прошёл в сезоне-2008/2009. Наиболее количество побед в Кубке Гагарина — у «Ак Барса» (3).

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