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«Не хотим отдавать нашего лучшего игрока». Генменеджер «Ванкувера» — о контракте Миллера

«Не хотим отдавать нашего лучшего игрока». Генменеджер «Ванкувера» — о контракте Миллера
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Олвин прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим Джей Ти Миллером.

«Журналисты меня спрашивают о Джей Ти больше, чем другие команды. Я надеюсь продолжить переговоры с Миллером о продлении контракта. Опять же, он был лучшим игроком команды в прошлом году, и он очень, очень хороший хоккеист. Мы определённо не хотим отдавать игроков, особенно нашего лучшего игрока», — приводит слова Олвина Sportsnet.

Отметим, что 29-летний хоккеист в прошедшем сезоне НХЛ стал лучшим бомбардиром «Кэнакс», заняв девятое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. За 80 матчей Миллер набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15».

Ранее сообщалось об интересе «Вашингтон Кэпиталз» к форварду «Ванкувера».

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