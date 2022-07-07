«Не хотим отдавать нашего лучшего игрока». Генменеджер «Ванкувера» — о контракте Миллера

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Олвин прокомментировал ситуацию с подписанием нового контракта с нападающим Джей Ти Миллером.
«Журналисты меня спрашивают о Джей Ти больше, чем другие команды. Я надеюсь продолжить переговоры с Миллером о продлении контракта. Опять же, он был лучшим игроком команды в прошлом году, и он очень, очень хороший хоккеист. Мы определённо не хотим отдавать игроков, особенно нашего лучшего игрока», — приводит слова Олвина Sportsnet.
Отметим, что 29-летний хоккеист в прошедшем сезоне НХЛ стал лучшим бомбардиром «Кэнакс», заняв девятое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. За 80 матчей Миллер набрал 99 (32+67) очков при показателе полезности «+15».
Ранее сообщалось об интересе «Вашингтон Кэпиталз» к форварду «Ванкувера».
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