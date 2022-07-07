Голкипер «Рейнджерс» Георгиев обменян в «Колорадо» на драфт-пики 2022 и 2023 года
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в результате обмена стал игроком «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба «синерубашечников».
Взамен «рейнджеры» получили пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.
В составе «Рейнджерс» в рамках регулярных сезонов НХЛ 26-летний россиянин в общей сложности провёл 129 матчей, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Георгиев подписал контракт новичка с клубом в июле 2017 года, выступая ранее в чемпионате Финляндии за ТПС и СаПКо.
Напомним, в Кубке Стэнли — 2022 «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). «Колорадо» выиграл трофей, победив в финале «молний» (4-2).
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